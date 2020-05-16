Настю Задорожную в бикини заинтересовали игры на раздевание

Певица и актриса Настя Задорожная в своем аккаунте в Instagram разместила откровенное архивное фото. На снимке 34-летняя уроженка Вологодской области позирует в бикини на скале. Волосы знаменитости распущены, а на лице красуются стильные очки.

«А вы любите игры на раздевание?» — задала вопрос пользователям Настя Задорожная.

Instagram @stasya_ru

Мужская половина подписчиков певицы моментально отреагировала на публикацию. Многие юзеры выразили желание сыграть в эту «игру» с автором поста. Поклонники, помимо прочего, оказались не в силах сдержать эмоции от увиденного в комментариях.

«Конечно! С тобой бы я поиграл, ну и выиграл бы»

«Очень классная фотка и очень классная ты»

«Ох-ох-ох, офигеть!»

«Секси! Длинноножка!» — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Задорожная рассекретила будущего мужа.