Настя Задорожная рассекретила будущего мужа — фото
Певица опубликовала совместное фото в честь дня рождения возлюбленного.
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Фото, видео: Instagram @stasya_ru
Российская певица и актриса Анастасия Задорожная долгое время скрывала от фанатов своего будущего мужа. Еще в прошлом году девушка продемонстрировала подписчикам кольцо и сообщила, что скоро выйдет замуж. Однако не выкладывала ни одного фото с возлюбленным. Об этом сообщает «Экспресс газета».
В честь дня рождения возлюбленного Настя выложила совместный снимок и трогательно поздравила его с праздником.
«Я очень люблю истории о любви. Особенно нереальные. Даже если это окажется самой фантастической выдумкой, я до последнего не исключаю шанс того, что такие чудеса с людьми происходят! Наверное, поэтому мы с тобой встретились при таких невероятных обстоятельствах», — подписала пост Анастасия Задорожная.
Также певица добавила, что будет хранить и оберегать их историю любви.
Подписчики умилились трогательным строкам и пожелали счастья возлюбленным.
«Так классно! Рада! Всегда желала вам счастья, любви, реально достойного вас человека. И видеть такие посты, это для меня реально маленькая радость. Классно, что все так бывает»;
«Безграничного счастья вам»;
«Красиво и очень трепетно!», — прокомментировали фанаты.
Некоторые пользователи попросили Анастасию поделиться их историей их знакомства с будущим супругом.
«Расскажите, пожалуйста. Как мы любим love story»;
«Отличная пара! Расскажите историю», — попросили подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович показала своего возлюбленного.
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