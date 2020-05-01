Певица опубликовала совместное фото в честь дня рождения возлюбленного.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @stasya_ru

Российская певица и актриса Анастасия Задорожная долгое время скрывала от фанатов своего будущего мужа. Еще в прошлом году девушка продемонстрировала подписчикам кольцо и сообщила, что скоро выйдет замуж. Однако не выкладывала ни одного фото с возлюбленным. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В честь дня рождения возлюбленного Настя выложила совместный снимок и трогательно поздравила его с праздником.

«Я очень люблю истории о любви. Особенно нереальные. Даже если это окажется самой фантастической выдумкой, я до последнего не исключаю шанс того, что такие чудеса с людьми происходят! Наверное, поэтому мы с тобой встретились при таких невероятных обстоятельствах», — подписала пост Анастасия Задорожная.

Также певица добавила, что будет хранить и оберегать их историю любви.

Instagram @stasya_ru

Подписчики умилились трогательным строкам и пожелали счастья возлюбленным.

«Так классно! Рада! Всегда желала вам счастья, любви, реально достойного вас человека. И видеть такие посты, это для меня реально маленькая радость. Классно, что все так бывает»;

«Безграничного счастья вам»;

«Красиво и очень трепетно!», — прокомментировали фанаты.

Некоторые пользователи попросили Анастасию поделиться их историей их знакомства с будущим супругом.

«Расскажите, пожалуйста. Как мы любим love story»;

«Отличная пара! Расскажите историю», — попросили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович показала своего возлюбленного.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Мистика и ослабление ограничений: астролог рассказала, каких сюрпризов ждать в мае

Последние новости

19:43
Актриса Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем
19:42
«Это бомба»: Водонаева приняла ванну в вечернем платье
19:31
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 1 мая
19:28
Попова: За два дня в России отмечен всплеск заразившихся коронавирусом
19:18
Мистика и ослабление ограничений: астролог рассказала, каких сюрпризов ждать в мае
19:09
Настя Задорожная рассекретила будущего мужа — фото

Сейчас читают

Екатерина Зуева в образе секси-школьницы готова поиграть — фанаты в восхищении!
Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок