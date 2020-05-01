Российская певица и актриса Анастасия Задорожная долгое время скрывала от фанатов своего будущего мужа. Еще в прошлом году девушка продемонстрировала подписчикам кольцо и сообщила, что скоро выйдет замуж. Однако не выкладывала ни одного фото с возлюбленным. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В честь дня рождения возлюбленного Настя выложила совместный снимок и трогательно поздравила его с праздником.

«Я очень люблю истории о любви. Особенно нереальные. Даже если это окажется самой фантастической выдумкой, я до последнего не исключаю шанс того, что такие чудеса с людьми происходят! Наверное, поэтому мы с тобой встретились при таких невероятных обстоятельствах», — подписала пост Анастасия Задорожная.

Также певица добавила, что будет хранить и оберегать их историю любви.

Instagram @stasya_ru

Подписчики умилились трогательным строкам и пожелали счастья возлюбленным.

«Так классно! Рада! Всегда желала вам счастья, любви, реально достойного вас человека. И видеть такие посты, это для меня реально маленькая радость. Классно, что все так бывает»;

«Безграничного счастья вам»;

«Красиво и очень трепетно!», — прокомментировали фанаты.

Некоторые пользователи попросили Анастасию поделиться их историей их знакомства с будущим супругом.

«Расскажите, пожалуйста. Как мы любим love story»;

«Отличная пара! Расскажите историю», — попросили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович показала своего возлюбленного.