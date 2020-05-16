Правоохранители изъяли у подозреваемых мобильные устройства и компьютерную технику.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал кадры обысков у четверых подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертный полк — онлайн». Они размещали на сайтах акции фотографии нацистских преступников.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — сообщили в Следственном комитете РФ.

На кадрах, опубликованных СК РФ, видно, что подозреваемые признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении. Они заявили, что совершенное ими деяние было лишь шуткой.

Следственные мероприятия проводились сразу в четырех городах РФ: Перми, Самаре, Волгограде и Ульяновске. Именно там проживают подозреваемые. В отношении их возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что установлены личности четверых подозреваемых в провокации в ходе «Бессмертного полка».

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