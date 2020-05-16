К уголовной ответственности привлечены четверо подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк — онлайн». Они размещали на сайтах акции фотографии нацистских преступников.

Выяснилось, что к преступлению могут быть причастны жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. В отношении четырех подозреваемых возбуждены уголовные дела. В настоящий момент по данному факту проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Известно, что один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности и кражу.

Следственными органами установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений.

«Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности — Украины и Эстонии», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предлагают создать «черный список» за реабилитацию нацизма.