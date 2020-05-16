Правительство России выделило более 22,4 миллиарда рублей для майских выплат сотрудникам медучреждений, работающим с инфицированными COVID-19.

Утверждены новые правила выплат компенсаций медикам за работу с коронавирусом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Правительство РФ утвердило новые правила выплаты компенсаций медикам за работу с инфицированными коронавирусом. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени», — говорится в сообщении.

По новым правилам выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи, которые работают на аутсорсинге.

Кабмин РФ выделил регионам более 22,4 миллиарда рублей на доплаты медработникам, помогающим инфицированным коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

Врачи, работающие с инфицированными коронавирусом пациентами, должны получить 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц.

Оказывающим помощь пациентам с коронавирусом врачам скорой помощи выплатят 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц. Выплачивать компенсацию будут три месяца: апрель, май и июнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам.

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