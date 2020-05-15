Процессуальные проверки по фактам невыплаты компенсаций за борьбу с коронавирусом уже начались в ряде регионов.

Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела по фактам невыплаты денежных компенсаций медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований», — сообщила Петренко.

Глава СК также поручил давать правовую оценку иным нарушениям в сфере невыплаты денежных компенсаций медикам. Процессуальные проверки по ним уже проводятся в нескольких регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях. Поводом для их начала стали сообщения СМИ и обращения медработников.

«В рамках организуемых проверок следователям региональных следственных управлений надлежит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. Ход и результаты процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — подчеркнула представитель ведомства.

Как сообщал 5-tv.ru, о дополнительных выплатах для медиков, борющихся с коронавирусом, в апреле объявил президент РФ Владимир Путин. Во время обращения к россиянам 11 мая он раскритиковал чиновников за то, что деньги на руки получили меньше половины медработников. Глава государства возвращался к этой теме 13 и 15 мая, каждый раз все более и более жестко критикуя госслужащих за сбои в выплатах.

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Тема:
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