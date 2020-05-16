В первый день трансляция музыкального фестиваля собрала более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «нравится».

Фото, видео: Instagram @katya_iowa; Вконтакте

Российские группы Cream Soda и IOWA выступают со своими хитами на втором дне VK Fest 2020. Бесплатная трансляция концерта доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Согласно афише второго дня музыкального фестиваля, помимо Cream Soda и IOWA в онлайн-концерте участвуют: рэпер Джиган, Niletto, Flesh, Тимати, Дискотека Авария, а также Юлианна Караулова.

ВКонтакте

Отмечается, что в первый день трансляцию VK Fest 2020 посмотрели 13 миллионов уникальных зрителей из 188 стран. Всего эфир собрал более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «нравится».

Фестиваль проходит в период с 15 по 21 мая 2020 года. Всего в VK Fest 2020 участвуют около 70 исполнителей. Также к трансляциям подключаются известные блогеры и стенд-ап комики.

Организаторы сообщают, что музыканты и гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси и Минска, Киева и Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций фестиваля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова и DАVA открыли VK Fest 2020.

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