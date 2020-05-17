«Еще та кокетка будет»: Татьяна Терешина удивила фанатов красотой дочери
Певица выложила снимки Арис в нежном образе в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina
Певица Татьяна Терешина, как и все мамы в мире, безмерно гордится своими детьми. Знаменитость регулярно выкладывает в Instagram снимки с дочерью Арис и сыном Арсением. В этот раз она решила продемонстрировать своим подписчикам кадры с последней фотосессии старшего ребенка. Кадры с девочкой в нежном образе сделала сама Татьяна.
«Вот вам моя красавица ARIS. Листайте. Только что отфоткала ее. Как назовем этот фотосет? „Цветок Арис“?» — написала певица.
Татьяна Терешина также добавила, что они с дочерью подготовили еще один образ для фотосессии. Кардинально отличающийся от первого — «яркий и огненный». Этими снимками певица пообещала порадовать фанатов чуть позже. Артистка отметила, что все образы они готовили из подручных средств.
Фанаты поразились красоте девочки и тут же оставили свои восторженные комментарии.
«Боже! Какая нежная красавица!»
«Какая красивая девочка, глаза очень красивые»;
«Ох, еще та кокетка будет! Покорительница мужских сердец»;
«Она нереальная красотка! Мужчины будут у ее ног! Самая красивая девочка!!!» — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таня Терешина впечатлила фанатов обнаженным фото с мужем.
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