«Еще та кокетка будет»: Татьяна Терешина удивила фанатов красотой дочери

Певица выложила снимки Арис в нежном образе в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Певица Татьяна Терешина, как и все мамы в мире, безмерно гордится своими детьми. Знаменитость регулярно выкладывает в Instagram снимки с дочерью Арис и сыном Арсением. В этот раз она решила продемонстрировать своим подписчикам кадры с последней фотосессии старшего ребенка. Кадры с девочкой в нежном образе сделала сама Татьяна. 

«Вот вам моя красавица ARIS. Листайте. Только что отфоткала ее. Как назовем этот фотосет? „Цветок Арис“?» — написала певица.

Татьяна Терешина также добавила, что они с дочерью подготовили еще один образ для фотосессии. Кардинально отличающийся от первого — «яркий и огненный». Этими снимками певица пообещала порадовать фанатов чуть позже. Артистка отметила, что все образы они готовили из подручных средств.

Instagram @tanya_tereshina

Фанаты поразились красоте девочки и тут же оставили свои восторженные комментарии.

«Боже! Какая нежная красавица!»

«Какая красивая девочка, глаза очень красивые»;

«Ох, еще та кокетка будет! Покорительница мужских сердец»;

«Она нереальная красотка! Мужчины будут у ее ног! Самая красивая девочка!!!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таня Терешина впечатлила фанатов обнаженным фото с мужем.

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