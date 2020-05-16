«Какая любовь!» — Лионель Месси с супругой покорили публику «настоящим поцелуем»
Звезда мирового футбола и его возлюбленная снялись в клипе известного рэпера.
Фото, видео: Instagram @leomessi
Страстный поцелуй аргентинского футболиста Лионеля Месси и его супруги Антонеллы Рокуццо стал самой обсуждаемой новостью в сети, пишет Sports.ru.
Совсем недавно знаменитая пара снялась в клипе рэпера Residente из Пуэрто-Рико на музыкальную композицию Antes Que el Mundo Se Acabe (Один из вариантов перевода — «Перед тем, как наступит конец света» — Прим.ред). Супругам, как и многим другим семейным парам, нужно было сыграть роль влюбленных и наглядно продемонстрировать чувства друг к другу.
Несмотря на то, что в ролике присутствовали более 100 пар, в частности, актер Бен Аффлек со своей девушкой Аной де Армас, пользователи сети единогласно выбрали Месси и Антонеллу своими фаворитами.
«Боже, что они творят! Какая любовь!»
«Как жаль, что я ни разу не испытывал таких же чувств!»
«Пойду поцелую также свою мадам, а то обидится еще!»
«Просто потрясающе! Так чувственно и нежно…» — вторили юзеры друг другу.
Всего два дня прошло с момента публикации клипа в сети, но головокружительный и трогательный ролик набрал уже более семи миллионов просмотров. Вероятно, рэпера уже можно поздравить с очередным хитом и прекрасной режиссерской работой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, чем поразил публику известный футболист Дэвид Бекхэм.
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