Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Вот уже почти 20 лет певица Наташа Королева живет в счастливом браке с бодибилдером Сергеем Глушко, известным публике под псевдонимом Тарзан. Однако поклонники звезды до сих пор задаются вопросом, почему в начале нулевых она бросила супруга, продюсера Игоря Николаева, предпочтя свободу семейным отношениям.

Спустя два десятка лет Наташа лично постаралась ответить на животрепещущий вопрос в эфире передачи Андрея Малахова.

В беседе с телеведущим звезда вспоминала, что ее отношения музыкантом изначально были не как у всех. Знаменитый композитор познакомился с Наташей, когда той было всего 16 лет. Поначалу он и не думал воспринимать молодую особу всерьез. Однако со временем понял, что влюбился в подопечную окончательно и бесповоротно. К сожалению, пышной свадьбы у артистов не было, что безусловно расстроило певицу.

«Я в 18 лет уже вышла замуж… Конечно, я мечтала о машине „Чайке“, кукле на ней… Первый мой мужчина, любимый… Конечно, я хотела фату, платье… все хотела!» — призналась звезда.

РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Супруги прожили вместе долгие десять лет и, казалось, ничто не предвещало беды. Однако сама Наташа ежедневно ловила себя на мысли, что больше не хочет продолжать отношения… из-за ужасного характера артиста.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — объяснила Королева.

После развода большую поддержку певице оказала примадонна — Алла Пугачева. Как заявляет сама Наталья, она не ожидала услышать от звезды столь теплых и трогательных слов в минуты полного отчаянья.

«У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — подытожила звезда.

К счастью, развод Королевой и Николаева прошел мирно. Пара добровольно поделила нажитое имущество пополам, а также заключила соглашение о том, что Наталья имеет полное право исполнять все композиции, написанные Игорем за годы их тесного сотрудничества.

Сегодня Наташа Королева счастлива в браке с Тарзаном, а ее бывший супруг по-настоящему влюблен в юную певицу Юлию Проскурякову. К слову, у первой пары в браке родился наследник Архип, а у последних — красавица-дочка Вероника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему брак звезды «Моей прекрасной няни» Сергея Жигунова снова на грани развала.