День Пелагеи-Заступницы: Как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью?
Православные христиане чтят память святой покровительницы, к которой в древности обращались невинно обиженные.
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Фото, видео: Wikimedia; www.globallookpress.com / Bernd Settnik, CHROMORANGE / Bilderbox, Creativ Studio Heinemann, Gabriele Hanke
Православные христиане 17 мая чтят память Пелагеи-Заступницы. В народе праздник также называют Днем баклушников, поскольку в этот день раньше было принято заготавливать древесину под баклуши — деревянные ложки.
История праздника
Пелагия жила в III веке в городе Тарсе Киликийской области Малой Азии. Она воспитывалась в языческой семье, но, услышав от знакомых христиан проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Бога и решила на всю жизнь сохранить невинность.
Даже когда сам сын императора Диоклетиана решил жениться на ней, Пелагея отказала, объяснив свое решение тем, что обручена с сыном божиим.
Несмотря на родительские запреты, святая покровительница крестилась, и за свою веру была сожжена в раскаленном медном воле.
Молодые девушки верили, что Пелагея обладала магической силой, и после смерти молились ей и обращались за помощью. Святая считалась покровительницей всех невинно обиженных.
Что можно делать 17 мая
Традиционно, 17 мая было принято дарить друг другу подарки. Верующие обменивались добрыми словами и угощали друг друга. Считалось, что те, кто не сделает этого, привнесут в семью горесть и разлад. Одним из самых распространенных вариантов подарка были расписные ложки, которые считались символом богатства и гармонии в семье.
Также, чтобы в доме всегда царил покой, было необходимо помочь всем нуждающимся, подать милостыню на улице или накормить голодающих. Вечер было принято проводить в узком кругу близких людей.
Что нельзя делать 17 мая
Считается, что 17 мая наблюдается высокий риск получить травму, поэтому нужно быть осторожнее с огнем, а также колющими и режущими предметами. По возможности ими лучше не пользоваться.
Кроме того, на праздник запрещено стричь ногти — в народе верили, что таким образом можно лишиться своего крепкого здоровья.
Не рекомендовано в этот день ругаться и грубить окружающим. Люди верили, что в жизни тех, кто нарушит запреты, начнется черная полоса, которая долго не закончится.
Приметы 17 мая
- Много майских жуков — к засухе;
- Слышно пение кукушки — к хорошей погоде;
- Нет утренней росы — к перемене погоды;
- Спряталось солнце — к долговременным осадкам.
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