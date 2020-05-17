Россия встала на путь выздоровления. Когда завершится выход из режима самоизоляции?

Полная отмена ограничений вообще возможна только тогда, когда риск эпидемии будет преодолен по всей стране. Выступление Владимира Путина совпало с ожиданиями граждан. В городах люди возвращаются к полноценному графику работы, открываются предприятия сферы услуг, где-то теперь можно гулять.

Максим Облендер об уверенной поступи России по пути выздоровления.

Формат общения для главы государства уже традиционный, и как показала практика — действенный. Чтобы информация дошла сразу до всех ключевых адресатов — на связи все губернаторы регионов и руководители федеральных ведомств. Праздничный выходной в череде нерабочих недель стал заключительным — в стране началось плановое постепенное возвращение к нормальной жизни, но это не значит, что борьба с эпидемией завершается.

«Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах», — отметил российский лидер.

Сохраняются не только профилактические меры, вроде отказа от массовых мероприятий и рекомендаций соблюдать самоизоляцию, сохраняется масштабный озвученный ранее пакет мер поддержки. Более того он расширяется. Так, к выплатам для медиков, контактирующих с больными COVID-19, в больницах и на выезде, теперь добавятся доплаты для врачей социальных учреждений.

Подробнее о способах поддержки различных слоев населения и сфер бизнеса в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей.

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