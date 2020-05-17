Россия встала на путь выздоровления. Когда завершится выход из режима самоизоляции?

12 мая в стране началось плановое постепенное возвращение к нормальной жизни, но это не значит, что борьба с эпидемией завершается.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Полная отмена ограничений вообще возможна только тогда, когда риск эпидемии будет преодолен по всей стране. Выступление Владимира Путина совпало с ожиданиями граждан. В городах люди возвращаются к полноценному графику работы, открываются предприятия сферы услуг, где-то теперь можно гулять.

Максим Облендер об уверенной поступи России по пути выздоровления.

Формат общения для главы государства уже традиционный, и как показала практика — действенный. Чтобы информация дошла сразу до всех ключевых адресатов — на связи все губернаторы регионов и руководители федеральных ведомств. Праздничный выходной в череде нерабочих недель стал заключительным — в стране началось плановое постепенное возвращение к нормальной жизни, но это не значит, что борьба с эпидемией завершается.

«Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах», — отметил российский лидер.

Сохраняются не только профилактические меры, вроде отказа от массовых мероприятий и рекомендаций соблюдать самоизоляцию, сохраняется масштабный озвученный ранее пакет мер поддержки. Более того он расширяется. Так, к выплатам для медиков, контактирующих с больными COVID-19, в больницах и на выезде, теперь добавятся доплаты для врачей социальных учреждений.

Подробнее о способах поддержки различных слоев населения и сфер бизнеса в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:15
Достаем шубы? Синоптик рассказал о погоде в России на ближайшую неделю
5:59
Илон Маск отдыхает: у Гарри Галкина проявился дар изобретателя
5:47
Россия встала на путь выздоровления. Когда завершится выход из режима самоизоляции?
5:34
«Ты чихнула!» — Плющенко «выставил» Рудковскую с вещами на улицу
5:19
Пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19?
5:05
«Притомилась чуток»: Самбурская «показала гламур», но не смогла удержаться от самоиронии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок