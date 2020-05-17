Россия встала на путь выздоровления. Когда завершится выход из режима самоизоляции?
12 мая в стране началось плановое постепенное возвращение к нормальной жизни, но это не значит, что борьба с эпидемией завершается.
Закрыть
Смотрите также:
Пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19?
Врачи скорой помощи из Владимирской области не получили дотации по коронавирусу
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
В Забайкальском крае у 66 пациентов онкодиспансера обнаружили коронавирус
Коронавирус в России все чаще атакует детей. Как защитить своего ребенка?
Размер пособия на первого ребенка в России будет повышен
Врач-иммунолог оценил шансы повторно заразиться коронавирусом
Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме
Карьера в прямом эфире: Путин подобрал Шойгу начальника медцентра в Калининграде
«Развели канитель»: Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам
Путин: Коечный фонд в субъектах РФ должен быть в максимальной готовности
Мишустин поручил контролировать дополнительные выплаты медработникам
Рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье
Жители Приморья пишут городской роман на «удаленке»
Летать будем по новым правилам. Росавиация разработала проект поэтапного снятия ограничений в авиаперевозках
Денис Проценко объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Как раньше уже не будет: Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации работы общественных мест
СК начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ после трагедий в Петербурге и Москве
Более 200 тысяч анализов в сутки: Москвичей будут тестировать на иммунитет к COVID
Роспотребнадзор пояснил кардинальные нововведения в школах из-за COVID-19
Путин поручил заранее обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Полная отмена ограничений вообще возможна только тогда, когда риск эпидемии будет преодолен по всей стране. Выступление Владимира Путина совпало с ожиданиями граждан. В городах люди возвращаются к полноценному графику работы, открываются предприятия сферы услуг, где-то теперь можно гулять.
Максим Облендер об уверенной поступи России по пути выздоровления.
Формат общения для главы государства уже традиционный, и как показала практика — действенный. Чтобы информация дошла сразу до всех ключевых адресатов — на связи все губернаторы регионов и руководители федеральных ведомств. Праздничный выходной в череде нерабочих недель стал заключительным — в стране началось плановое постепенное возвращение к нормальной жизни, но это не значит, что борьба с эпидемией завершается.
«Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах», — отметил российский лидер.
Сохраняются не только профилактические меры, вроде отказа от массовых мероприятий и рекомендаций соблюдать самоизоляцию, сохраняется масштабный озвученный ранее пакет мер поддержки. Более того он расширяется. Так, к выплатам для медиков, контактирующих с больными COVID-19, в больницах и на выезде, теперь добавятся доплаты для врачей социальных учреждений.
Подробнее о способах поддержки различных слоев населения и сфер бизнеса в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
81%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?