Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский предложил дополнить инициативу депутатов Госдумы и наказывать хамов на госслужбе больше, чем рублем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Хорошую новость минувшей недели — объявленную президентом обширную помощь нуждающимся отраслям и гражданам, в первую очередь, гражданам с маленькими детьми — не мог, конечно, не испортить своевременный скандал. Скандал случился, напомним, с одной из довольно мелких региональных чиновниц — исполняющей обязанности директора «Центр молодежных инициатив» в городе Энгельсе, в Саратовской области. Чиновница, в обязанности которой никак не входит экспертиза государственных расходов, не согласилась с мнением власти о том, что матерям и детям надо помогать. Она залезла в «контактик» и под псевдонимом выдала свое, ставшее уже знаменитым, заявление:

«Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется».

Естественно, через считанные часы она пополнила славный ряд чиновников (ну, в основном, правда, чиновниц), вылетевших на мороз после огненных реплик о стройнящих макарошках и о «никто не просил вас рожать».

Что тут на самом деле важно. Нельзя не заметить, что этой тетей немедленно воспользовались агитбригады, носящиеся по всему русскому интернету, и без сна и отдыха доказывающие гражданам, что государство им не родное; что оно их оккупировало; что оно их грабит и ненавидит.

Мы знаем, что многие эти агитбригады базируются слегка за рубежом, но надо признать, конечно, что у нас многие эту концепцию России как народа, оккупированного государством, искренне разделяют, причем не первое десятилетие. И вот эти простодушные тетеньки из казенных учреждений, которые покрикивают на Путина, что незачем казенные деньги тратить на всяких нищебродов — они тоже верят в эту антигосударственную концепцию. Они тоже считают, что народные деньги и казенные деньги — это разные деньги, а народные и государственные интересы — это разные интересы.

Только эти тети, видимо, воображают, что раз их взяли в чиновницы, значит госказна теперь их. Что на них теперь пробковый шлем и можно пинать аборигенов. Так вот, тут в Госдуму внесли законопроект о том, чтобы чиновников за оскорбления граждан наказывали крупными штрафами и увольнениями по отдельной статье КоАП. Знаете, я бы усилил и статью, и наказание. Потому что эти люди виновны не только в том, что хамят гражданам, но и в том, что совершают подрыв доверия государству. А это куда более серьезное преступление — хотя бы потому, что государство, утратившее доверие, просто попадает в зону риска. И показательное, публичное и по-настоящему суровое наказание таких чиновников будет неплохой компенсацией за причиненный ими ущерб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам по минутам.

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