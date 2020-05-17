Участница шоу Comedy Club Марина Кравец поздравила супруга Аркадия Водахова с днем рождения. По этому случаю артистка разместила в Instagram совместный снимок с именинником и сопроводила его трогательной подписью. Звезда выразила чувства к своему мужу и отметила, что из него получился замечательный отец.

«Моя любовь, моя опора! <…> Крутейший муж! Фантастический отец нашей дочки! С днем рождения, мой человек!» — написала Кравец.

Впрочем, даже в этот праздничный день юмористка не смогла обойтись без иронии. Говоря о разнице в возрасте с Водаховым, она оставила довольно забавный комментарий.

«Ты старше меня всего-то на два дня, но судя по твоей мудрости, рассудительности, умению брать ответственность — по ощущениям минимум на неделю!» — отметила светская львица.

Instagram @marinakravets

Подписчики присоединились к поздравлениям Кравец и пожелали супружеской паре вечно беречь любовь.

«Парень огонь! Держись его!»

«Поздравляю! Любви и понимания! Вдохновения и взаимопонимания! Это самое главное!»

«Поздравляю! Будьте счастливы вместе!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Кравец впервые стала мамой. В одном из столичных медицинских центров на свет появилась ее дочь.