Астрологи составили список галантных любовников, которые будут осыпать любимую женщину комплиментами и дорогими подарками.

Почувствуй себя царицей: ТОП-4 самых страстных мужчин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Звезды распорядились таким образом, что некоторые мужчины способны покорять женщин буквально одним взглядом. Это всегда харизматичные, уверенные в себе люди, способные обаять и пленить любую «ледышку». Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых по праву можно считать самыми страстными и галантными любовниками. Об этом пишет Znaj.ua.

Овен

Невероятно настойчивый и энергичный знак зодиака. Этот мужчина способен на все, лишь бы добиться внимания своей избранницы. Женщин привлекает его абсолютная уверенность в собственных силах и необычайная харизма. Он ничего не боится и не стесняется. К тому же, зачастую Овны обладают очень хорошими внешними данными.

Лев

Считает, что внешность важна точно так же, как и внутренняя красота, поэтому всегда выглядит роскошно. Любит одеваться в модные вещи и покупать драгоценные украшения, вроде часов и перстней. Пожалуй, самое лучшее качество этого мужчины — безграничная щедрость. Когда он по-настоящему любит, то готов положить к ногам избранницы весь мир. Возлюбленная Льва всегда осыпана комплиментами и дорогими подарками.

Весы

Они напоминают милого принца из сказки. Галантные, способные идти на компромисс, обходительные и немного застенчивые… Они покоряют своей добротой и манерами. Их дипломатические умения и желание сдувать с любимой пылинки не оставляют женщин равнодушными.

Рыбы

Этот знак зодиака невероятно эмоционален и романтичен. Такой мужчина хочет постоянно радовать избранницу: делает ей сюрпризы, приносит завтрак в постель, дарит цветы и милые подарки. А еще он готов часами выслушивать рассказы девушки о переживаниях по поводу их отношений, проблемах на работе, творческом кризисе и еще о чем угодно. Рыбам действительно важно знать, что творится у любимых в душе.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы самые красивые мужчины по знаку зодиака.

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