Одна роль и одна любовь: чем запомнилась Марина Влади

Связующим звеном между русской и европейской культурами была Марина Влади. Француженка с нашими корнями. Актриса, певица и символ целой эпохи ушла из жизни. Дочь русских эмигрантов, уже в 11 лет она попала в кино. А в 18 стала звездой мирового масштаба. Но наши зрители запомнили ее как преданную супругу и музу Владимира Высоцкого. Вместе они делили и трагедии, и любовь, и страсть. Корреспондент «Известий» Николай Никулин — о жизни, затмившей кино.

Единственный фильм, в котором Владимир Высоцкий и Марина Влади снялись вместе, была драма «Их двое» венгерки Марты Месарош. Влади — всемирно признанная актриса, получившая в Каннах приз за лучшую женскую роль. Он — гениальный поэт, актер, знаменитый бард и ее муж.

Удивительно, что на экране они больше не пересекались, хотя и здесь они вместе лишь в эпизоде. А познакомилась Влади с Высоцким в 67 году, в 70 вышла за него замуж. Так в историю российской культуры она и вошла: как последняя жена Высоцкого.

Больше 100 работ в кино за плечами. Она снималась у Жан-Люка Годара и у Марко Феррери. Но влюбила в себя и Высоцкого, и зрителя прежде всего фильмом «Колдунья», вольной экранизацией повести Куприна «Олеся».

Ее любовь к русской культуре не случайна. Она родилась во Франции в семье русских эмигрантов. В парижском театре Эберто играла в «Трех сестрах» по Чехову и исполняла русские песни. После «Колдуньи» ее следующим фильмом стало «Преступление и наказание», еще одна экранизация русской классики, с Жаном Габеном в роли французского Порфирия Петровича, комиссара Галле. Влади здесь сыграла Сонечку Мармеладову по имени Лили.

С актером Робером Оссейном, сыгравшем этакого Родиона Раскольникова, Марина Влади поженилась вскоре после съемок, но брак продлился всего четыре года. Впрочем, Влади никогда не оставалась без внимания. У нее было четыре законных брака, а сколько еще поклонников. Например, актер Марчелло Мастрояни, попавший под очарование актрисы на съемках фильма «Дни любви».

В 1963 году Влади получила приз Каннского фестиваля за фильм «Пчелиная матка» о трудностях супружеской жизни, где актриса предстала едва ли не в самом привлекательном образе в своей карьере. А в 1966 году она снялась у эпатажного Жан-Люка Годара в фильме «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Как говорил сам режиссер, «все, что нужно для фильма, — это пистолет и девушка». А девушка была на тот момент на вершине своей карьеры.

Первой ее советской картиной стал «Сюжет для небольшого рассказа». Режиссер Сергей Юткевич предложил ей роль, зная, что актриса очень хочет остаться в России, чтобы чаще видеться с Высоцким. И Влади отблагодарила Юткевича великолепной игрой в роли Лидии Мизиновой, возлюбленной Антона Чехова.

Влади никогда не жаловалась на жизнь и стоически относилась как к взлетам, так и падениям, удачам и жизненным драмам. Она говорила, что у каждого человека такая жизнь, которую он сам выбирает.

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