«Дура законченная»: Тарасова резко высказалась о Родниной

В сети набирает обороты публичный спор двух звезд фигурного катания Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной. Тренер и ее бывшая подопечная в размолвке уже давно, но периодически припоминают друг другу былое. Так, в интервью РБК Тарасова обвинила олимпийскую чемпионку в том, что та отправила на Игры в Брисбен в 2001 году страдающую от онкологического заболевания хореографа Елену Черкасскую. Она скончалась через пару месяцев после соревнований. Роднина не осталась в долгу и заявила в интервью Sport24, что Тарасова путает годы, на самом деле это было в 80-е, и у нее «давно что-то с мозгами слетело».

Знаменитый тренер резко ответила Родниной. Как пишет «Спорт-Экспресс», Тарасова назвала ее «дурой законченной».

«Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов (Анжелой Никодинов, — Прим. И. Р.), а я — с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!» — заявила Тарасова.

Закончится ли на этом перепалка двух знаменитостей, неизвестно. Конфликт прокомментировал глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Он заявил, что трудно быть третьей стороной в этой истории, поэтому ветеранам спорта придется разбираться самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Тарасова пожаловалась на отсутствие работы.