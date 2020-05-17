За сутки в столице выздоровели 1458 пациентов.

Московские медики вылечили от COVID-19 более 27 тысяч человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

За прошедшие сутки после прохождения лечения в Москве выздоровели 1458 пациентов. Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490», — добавила она.

Диагноз «коронавирус» ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению доктора.

Для подтверждения отсутствия у пациента заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования. При выписке все люди, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают от врачей соответствующие рекомендации.

15 мая в Москве началось массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Процедура, которую будут проводить в 30 районных поликлиниках, позволит выявить не только инфицированных, но и тех, кто уже переболел и имеет иммунитет к коронавирусу.

Ранее 5-tv.ru писал, пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19.

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