«Брить или не брить»: жена Олега Газманова задумалась, нужна ли борода супругу

Жена Олега Газманова Марина задумалась — нужна ли ее супругу растительность на лице. Она решила поинтересоваться мнением подписчиков и выложила фото мужа в своем профиле в Instagram. Причем его снимок она объединила со своим, сделав таким образом коллаж. Видимо, чтобы фанаты смогли сравнить, как пара будет смотреться вместе, когда у Газманова есть волосы на лице и когда их нет.

«Эксперимент! Идет ли композитору Олегу Газманову такой прикид на лице? Никогда не любила растительность на его мужском лице: колоться может и щекотать, немножко царапаться и отрастать сильнее. Свежевыбритый мужчина — мой идеал! Но вкусы могут и поменяться? Что скажете? Он же не только мой, но и ваш любимый артист! Брить? (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — поинтересовалась Марина.

Instagram @marinagazmanova

Мнение подписчиков разделилось: некоторые уверенны, что без бороды Олег Газманов выглядит моложе и симпатичнее, кто-то же, наоборот, считает, что с растительностью певцу идет намного больше.

«Определенно брить!»;

«А мне нравится, такой брутальный Олег с этой бородкой»;

«Как по мне так очень достойно как-то с бородой»;

«Успеет еще на старости отрастить щетину, думаю, побритый все-таки моложе и привлекательней», — написали пользователи.

Пост также прокомментировала певица Валерия, на ее взгляд, решение Марина должна принять сама.

«Брить или не брить, вот в чем вопрос. Тебе с мужем жить, поэтому брить, а со стороны хорош в любом варианте», — рассудила артистка.

Какое решение приняла Марина Муравьева-Газманова пока неизвестно. Остается только ждать новых фотографий в ее аккаунте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Газманова поддержала мужа на концерте без публики.