Изоляция в период пандемии коронавируса оставила людей без концертов и спектаклей, но артисты как никто понимают важность поддержки зрителя в эти непростые дни. Поэтому ими был запущен творческий марафон «Мы вместе», который впервые собрал звезд на сцене Большого театра с совершенно пустым залом.

Артисты решили выступить, чтобы публика могла посмотреть концерт в трансляции. Ради этого, как пишет «Экспресс газета», им пришлось сдавать тест на COVID-19 перед началом мероприятия. Поддержать супруга в такой трудный момент решила супруга Олега Газманова Марина. Перед началом концерта они сделали фото на сцене, оба, к слову, были в масках, правда, певец ее для снимка приспустил вниз.

«Готовлюсь выйти на сцену Большого театра. Моя @marinagazmanova, настоящая боевая подруга, поехала со мной! Всем здоровья!» — написал Газманов в Instagram.

Instagram @oleggazmanov

Правда, не все зрители оценили жест артистов. Некоторые назвали безответственным их поведение, но были и те, кто поблагодарил чету Газмановых, отметив, как нелегко им дался этот концерт.

«Я плакала. Олег, Вы так растеряны были во время исполнения перед пустым залом»

«Дай Бог чтобы эта „мода“ на маски поскорее прошла! Так страшно смотрится, когда человек в повязке», — переживали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын артиста Родион Газманов рассказал о карантине отца. По его словам, глава семейства соблюдает жесткие правила и никого не выпускает из дома.