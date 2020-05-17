Актер впал в ступор узнав, что около 30 лет назад его «разлучили» с родственницей.

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Фото, видео: Instagram @bugevuge

Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный несколько часов назад чуть было не поседел, узнав, что 30 лет его искала потерянная сестра.

Выйдя из загородного дома, известный актер обнаружил, что у дверей его ждали молодой мужчина на инвалидной коляске и девушка того же возраста. Незнакомец сообщил, что спутница является родной сестрой Павла, которую разлучили с ним еще в американском роддоме. Также по словам мужчины, «родственнице» требуется срочная медпомощь, поскольку она больна онкологией и ждет ребенка.

Услышав эту историю Прилучный оторопел, но попытался выяснить подробности. Как оказалось, молодые люди долгое время вели переписку с неким человеком в социальной сети «ВКонтакте», который выдавал себя за Павла. Тот, по всей вероятности, решил поглумиться над ними и сообщил адрес проживания актера. В скором времени пара приехала к дому звезды с надеждой поближе познакомиться с «родственником».

«Это, конечно, жуть. Получается, вы переписывались с фейком „ВКонтакте“ и приехали сюда, чтобы ждать меня… Друзья, никогда не верьте „фейкам“ и особенно „Контакту“. Есть официальные страницы, за ними и следите, пожалуйста!» — с горечью произнес Прилучный.

Вопиющая история настолько тронула актера, что даже в машине он продолжил рассуждать о наглых мошенниках.

«Это просто беспредел адовый и уже переходит все границы. Смеяться над больными людьми очень нехорошо. Если, конечно, это не мошенники», — подытожил ошарашенный Павел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Миллер внезапно познакомился с родным братом.

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