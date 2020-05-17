«Они поверили, что родственники»: менеджер Прилучного об истории с «потерянной сестрой»

Мариам Халилова рассказала, как звезда «Мажора» помог неожиданно появившейся «родне».

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Фото, видео: Instagram @bugevuge

PR-менеджер актера Павла Прилучного Мариам Халилова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала инцидент с внезапным появлением «родственников» звезды возле стен его дома.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, чуть меньше суток назад Павла подкараулили двое молодых людей — парень и девушка — примерно 30-летнего возраста. Мужчина заявила, что его спутница является родной сестрой актера, разлученной с ним в самом младенчестве.

Как удалось выяснить Прилучному, пара стала жертвой аферистов, промышляющих на просторах «ВКонтакте». По словам актера, мошенники дали паре его домашний адрес и обнадежили, что звезда обязательно поможет решить все их проблемы.

«Что тут комментировать… Пришли не совсем здоровые люди физически и, в том числе, и умственно. <…> Популярный человек… Они поверили, что они какие-то ближайшие родственники или еще что-то. Павел просто дал им денег на такси и отправил домой по их адресу. Вот и все», — объяснила Мариам.

А также добавила, что актер не собирается предпринимать каких-либо действий, чтобы найти виновного в случившемся и жаловаться на пару в полицию за беспокойство. Ведь молодые люди нездоровы, а значит, даже не поняли, что стали жертвами откровенного мошенничества.

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