Группа Little Big поделилась секретами со съемок Hypnodancer — видео
Новый клип коллектива набрал более 30 миллионов просмотров всего за неделю.
Фото, видео: Instagram @littlebigband, @er.photo.spb
Музыканты группы Little Big поделились секретами со съемок их нового клипа Hypnodancer, который с момента его появления на официальном YouTube-канале коллектива 8 мая набрал более 31,5 тысячи просмотров. На видео, опубликованном Александром Степановым на канале Sinelimes показано, как создавались визуальные эффекты.
«Клипы уже как кино стали. Раньше подобные видео только на фильмы Marvel смотрел»
«Шикарно!»
«Это очень круто! Заслуживает миллиона просмотров и миллиона лайков», — комментируют ролик пользователи.
Ранее сообщалось, что за два дня клип группы Little Big на трек «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира. 5-tv.ru рассказывал также, что «Пухляш» Дмитрий Красилов, станцевавший в предыдущем клипе Little Big — на песню Uno, попал в список самых перспективных россиян моложе 30 по версии журнала Forbes.
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