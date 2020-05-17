25-летний обаятельный танцор занял вторую строчку в рейтинге самых перспективных россиян.

Пухляш из клипа Little Big попал в список Forbes

Фото: Instagram @littlebigband

Тема:
Little Big

Пухляш из клипа группы Little Big на песню Uno (Дмитрий Красилов) попал в список журнала Forbes. Информация об этом появилась на сайте издания.

25-летний танцор занял второе место в категории «Искусство» в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет.

Дмитрия Красилова обогнал 29-летний актер Никита Кукушкин, известный по фильмам «Притяжение» и «Класс коррекции». Третью строчку в списке заняла призер международных конкурсов по композиции и фортепиано Соня Белоусова. 30-летняя пианистка прославилась, написав саундтрек к «Ведьмаку».

После выхода клипа Little Big молодой человек начал сотрудничать с Дмитрием Нагиевым, Анной Седоковой, Александром Гудковым и другими.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядел Пухляш из клипа группы Little Big до того, как стал популярным. Оказалось, что в юности Дмитрий Красилов выступал в шоу «Танцы» и играл в КВН.

Тема:
Little Big
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