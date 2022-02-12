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ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 13 551

По мнению астрологов, такие особенности продиктованы уникальным характером каждого из представителей этих знаков.

ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями

Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

Ежедневно миллионы людей читают астрологические прогнозы на день, месяц или даже год в надежде получить ценный совет и уберечь себя от вероятной опасности. Но мало кто из них задумывался, что в ряде случаев такие гороскопы просто «не работают».

Как уверяют астрологи, такое действительно может случаться. Причем не только из-за какого-нибудь «парада планет» или внезапно поменявшего траекторию движения Плутона. Специалисты напоминают, что человек индивидуален по своей природе и «подогнать» прогнозы под каждого просто невозможно. Однако среди прочих есть ТОП-3 знаков зодиака, чьи гороскопы реже всего совпадают с реальными событиями.

Непредсказуемые и непостоянные

Представители знака Рыбы — настоящие реалисты и прагматики, склонные полагаться только на собственные силы при решении проблем. Зачастую они перелистывают странички с гороскопами и нередко даже не знают о существовании зодиакального круга. Целеустремленных и трудоспособных Рыб сложно обмануть или напугать, поэтому банальные предсказания для них — не более чем вымысел.

Вечно сомневающиеся Весы с самого рождения очень переменчивы. Сложный характер и отчаянное стремление сделать что-то как можно лучше введет в ступор даже их личного астролога. Ведь получив ценный совет, они не побегут следовать рекомендациям, а тщательно осмыслят информацию и все равно поступят по-своему. Что уж говорить о предсказаниях на будущее…

Упертые и непоследовательные Тельцы никогда не читают гороскопы. А даже если бы и имели такую привычку, то ждать, когда наступит важный момент им просто скучно. В жизни такие люди могут проявить себя с разных сторон и ни один специалист не возьмется точно сказать, что сделает взбалмошный Телец в ту или иную минуту. Однако астрологи все же настаивают: иногда важно сбавить темпы и оценить ситуацию вокруг, чтобы не стать заложником обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе.

Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.99
0.27 85.36
-0.02
ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями

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