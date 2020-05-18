Эффективность масок в защите от коронавируса проверили на хомяках

Гонконгские ученые подтвердили необходимость носить медицинские маски в период пандемии.

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Эпидемия коронавируса

Эксперт гонконгских ученых на хомяках показал высокую эффективность масок для защиты от коронавируса, передает ТАСС. Исследователи разместили в ящиках 52 грызуна — инфицированных и здоровых. Ящики разделили масочной перегородкой и смешивали воздух из ящиков вентилятором.

Через неделю десять из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, инфицировались коронавирусом. Среди животных, защищенных масочной перегородкой, случаев заражения выявлено гораздо меньше — четыре из 12.

Микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Юэн Кхуок Юн подчеркнул, что маска снижает опасность заражения на 50%. Он призвал обязательно носить средства защиты в закрытых пространствах, где воздух свободно не циркулирует, в людных местах и в общественном транспорте.

Ранее 5-tv.ru писал, кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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