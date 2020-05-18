В России уменьшится размер ежемесячной накопительной пенсии

Месячная сумма накопительной пенсии россиян уменьшится в 2021 году. Соответствующий законопроект разработан в Министерстве труда и социальной защиты РФ на основании данных Росстата о продолжительности жизни в стране, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, который называется «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год», со следующего года срок расчета накопительной части пенсии россиянам возрастет с 258 до 264 месяцев — до 22 лет. Это на шесть месяцев больше предыдущего срока. Именно на этот период времени будет делиться накопленная сумма, которую можно будет получать после достижения пенсионного возраста.

Срок выплаты накопительных пенсий повышается каждый год, начиная с 2016-го. За это время он уже увеличился на 30 месяцев. В Министерстве труда и социальной защиты утверждают, что поводов опасаться, что граждане России не успеют получить свои накопления, нет. Сумму можно получить целиком единовременно или оставить в наследство.

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