Паводки угрожают жителям сразу нескольких российских регионов
Десятки домов оказались подтоплены в Коми, Архангельской и Магаданской областях.
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Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ / ТАСС, 5-tv.ru
В Коми спасатели усиливают группировку из-за паводка. Он угрожает Сыктывкару. В трех районах республики действует режим чрезвычайной ситуации. И, по прогнозам, уровень воды поднимется еще сильнее. Сейчас подтоплены больше 250 домовладений, людей вывозят в безопасные места, хотя о массовой эвакуации речи пока не идет.
Работают спасатели и в Архангельской области. Вот так сейчас выглядят улицы поселка Пинега. Местные жители швартуют лодки прямо у подъездов домов. Подвалы и первые этажи затоплены талыми водами.
А жители нескольких населенных пунктов под Магаданом и вовсе оказались отрезаны от большой земли. Дорогу размыл бурлящий поток. И сейчас там несколько десятков водителей дожидаются, пока рабочие восстановят единственный путь к областному центру.
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