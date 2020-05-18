В Коми спасатели усиливают группировку из-за паводка. Он угрожает Сыктывкару. В трех районах республики действует режим чрезвычайной ситуации. И, по прогнозам, уровень воды поднимется еще сильнее. Сейчас подтоплены больше 250 домовладений, людей вывозят в безопасные места, хотя о массовой эвакуации речи пока не идет.

Работают спасатели и в Архангельской области. Вот так сейчас выглядят улицы поселка Пинега. Местные жители швартуют лодки прямо у подъездов домов. Подвалы и первые этажи затоплены талыми водами.

А жители нескольких населенных пунктов под Магаданом и вовсе оказались отрезаны от большой земли. Дорогу размыл бурлящий поток. И сейчас там несколько десятков водителей дожидаются, пока рабочие восстановят единственный путь к областному центру.