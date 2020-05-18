Виктория Бекхэм представила своим поклонникам доказательство того, что работать в индустрии моды ей было предназначено с рождения. На своей странице в Instagram бывшая звезда Spice Girls, а ныне известный дизайнер опубликовала свой детский снимок, на котором она запечатлена с игрушечной гладильной доской и маленьким утюжком в руках. На фотографии рядом — уже 46-летняя Виктория в своей мастерской у настоящей гладильной доски с утюгом в руках проектирует новую коллекцию одежды.

«Всегда предназначалась для ателье?» — подписала фото Бэкхем.

Instagram @victoriabeckham

Как пишет Daily Mail в настоящее время Виктория вместе с мужем — знаменитым футболистом Дэвидом Бекхэмом и тремя из четверых своих детей уединилась на время карантина из-за коронавируса в семейном особняке Котсуолдс за шесть миллионов фонтов стерлингов в Англии. Там она продолжает работу в своей домашней мастерской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дэвид и Виктория Бекхэмы недавно приобрели квартиру в Майами за 25 миллионов долларов.