На снимке, который бывшая звезда Spice Girls выложила в сеть, она запечатлена у гладильной доски.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @victoriabeckham

Виктория Бекхэм представила своим поклонникам доказательство того, что работать в индустрии моды ей было предназначено с рождения. На своей странице в Instagram бывшая звезда Spice Girls, а ныне известный дизайнер опубликовала свой детский снимок, на котором она запечатлена с игрушечной гладильной доской и маленьким утюжком в руках. На фотографии рядом — уже 46-летняя Виктория в своей мастерской у настоящей гладильной доски с утюгом в руках проектирует новую коллекцию одежды.

«Всегда предназначалась для ателье?» — подписала фото Бэкхем.

Instagram @victoriabeckham

Как пишет Daily Mail в настоящее время Виктория вместе с мужем — знаменитым футболистом Дэвидом Бекхэмом и тремя из четверых своих детей уединилась на время карантина из-за коронавируса в семейном особняке Котсуолдс за шесть миллионов фонтов стерлингов в Англии. Там она продолжает работу в своей домашней мастерской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дэвид и Виктория Бекхэмы недавно приобрели квартиру в Майами за 25 миллионов долларов.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?

Последние новости

9:50
Легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции
9:29
Полина Гагарина перещеголяла Пухляша под музыку Little Big — видео
9:18
Дочь Синди Кроуфорд снялась в нижнем белье и со сломанной рукой
9:08
Тест: А вы бы сдали ЕГЭ-2020 по русскому языку?
9:07
Представители малого и среднего бизнеса назвали самые пострадавшие от СОVID-19 отрасли
8:56
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

Сейчас читают

Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок