Ведомство пояснило, кто может рассчитывать на обещанные деньги.

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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; Известия / Артем Коротаев, Алексей Майшев, Сергей Коньков,

Минздрав России разъяснил порядок выплат медикам, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом. Письмо замминистра здравоохранения в адрес региональных органов ведомства есть в распоряжении РБК.

Согласно документу, единовременную выплату получат медицинские сотрудники, работающие с теми, кому поставлен диагноз COVID-19. К ним относят работников стационаров, спецбригад выездной скорой помощи, их водителей, а также привлеченных к работе сотрудников транспортных компаний. Выплата будет произведена вне зависимости от количества смен и часов, если сотрудник работал согласно графику.

Отмечается, что доплата будет производиться без учета должности работающего. Список подразделений, которым положена выплата, будет составляться непосредственно больницами. Получить деньги врачи должны в срок выдачи заработной платы.

Начисление доплат начинается с 12 апреля. В апреле президент РФ Владимир Путин распорядился назначить медицинским работникам доплаты от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Эти надбавки не должны облагаться налогом. После медики из регионов массово жаловались, что не получили обещанные деньги. Глава государства потребовал решить эту проблему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медперсонал столичной больницы в Коммунарке получил обещанные надбавки.

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