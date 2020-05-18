Наемным медсестрам, санитаркам и водителям машин скорой помощи перечислили выплаты за работу с инфицированными коронавирусом.

Медперсонал больницы в Коммунарке получил обещанные надбавки

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Эпидемия коронавируса

Наемный медперсонал больницы в Коммунарке в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Ранее около сотни сотрудников медучреждения направили письмо российскому президенту Владимиру Путину. Медсестры, санитарки и техработники, трудоустроенные через компанию «Арни», указали, что не получают обещанных надбавок к зарплате.

Как заверили в департаменте здравоохранения Москвы, все обязательства перед ними выполнены в полном объеме. Деньги с учетом доплат поступили на их счета 13 мая.

О положенных медикам апрельских выплатах за участие в борьбе с коронавирусом глава государства заявил на совещании 11 мая. Месяцем ранее лидер страны распорядился установить спецвыплаты работникам среднего и младшего медперсонала, а также водителям машин скорой помощи. Однако к Дню Победы выплаты получили сотрудники лишь в 56 регионах.

Ранее 5-tv.ru писал, почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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