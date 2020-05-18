Медперсонал больницы в Коммунарке получил обещанные надбавки
Наемным медсестрам, санитаркам и водителям машин скорой помощи перечислили выплаты за работу с инфицированными коронавирусом.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Ранее около сотни сотрудников медучреждения направили письмо российскому президенту Владимиру Путину. Медсестры, санитарки и техработники, трудоустроенные через компанию «Арни», указали, что не получают обещанных надбавок к зарплате.
Как заверили в департаменте здравоохранения Москвы, все обязательства перед ними выполнены в полном объеме. Деньги с учетом доплат поступили на их счета 13 мая.
О положенных медикам апрельских выплатах за участие в борьбе с коронавирусом глава государства заявил на совещании 11 мая. Месяцем ранее лидер страны распорядился установить спецвыплаты работникам среднего и младшего медперсонала, а также водителям машин скорой помощи. Однако к Дню Победы выплаты получили сотрудники лишь в 56 регионах.
Ранее 5-tv.ru писал, почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 17 мая
- Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьеру за игнорирование пандемии
- 17 мая
- Кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса
- 17 мая
- Больницу в Ульяновской области назовут в честь умершего от коронавируса врача
- 17 мая
- «Это страшно»: Любовь Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
- 17 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 мая
- 17 мая
- «Выкручивало тело»: звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении COVID-19
- 17 мая
- Британцы запустили флешмоб с желтыми сердцами в память о жертвах COVID-19
- 17 мая
- Деньги или война? До чего могут договориться США, требуя от Китая расплатиться за пандемию
- 17 мая
- Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса
- 17 мая
- Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
Читайте также
70%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?