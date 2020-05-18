Полицейские взяли экс-депутата с подельником при попытке продать ИВЛ 90-х годов

Оперативники задержали мошенников, пытавшихся нажиться на пандемии коронавируса. Мужчины хотели организовать торговлю аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпущенными в 90-е годы.

Как сообщает «КоммерсантЪ», бывший депутат Нижегородской городской думы Валерий Гельжинес и его партнер Игорь Бортников закупили аппараты ИВЛ по цене чуть более пяти тысяч рублей за единицу техники. Низкая стоимость объяснялась устаревшей модификацией оборудования. Оно досталось фирме-продавцу со складов Росрезерва, где хранилось на консервации. Гельжинес и Бортников планировали перепродавать технику по 700 тысяч рублей за экземпляр. При этом документации на эксплуатацию ИВЛ у них не было, только данные метрологической экспертизы, которая гарантировала работу аппаратов после расконсервации.

Экс-депутата и его помощника, который был ранее судим за грабеж, задержали оперативники. Они пришли к неудачливым торговцам под видом покупателей. После того, как те подтвердили отсутствие документов, но обещали сделать их за доплату, полицейские задержали мошенников. Бортников предпринял попытку скрыться, но передумал, услышав предупредительные выстрелы. В настоящий момент Гельжинес проходит по делу подозреваемым.

В начале мая в Москве и Петербурге случилось два крупных пожара в больницах, лечащих пациентов с коронавирусом. Там загорелись аппараты ИВЛ. Как сообщал ранее 5-tv.ru, СК начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ после трагедий в двух столицах.