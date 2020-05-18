Видео: Момент наезда такси на женщину с двумя детьми в Петербурге
ДТП произошло на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует видео с камер наблюдения, в поле зрения которых попал момент наезда автомобиля такси на мать с двумя детьми в Петербурге. ДТП произошло утром 18 мая на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.
На кадрах видно, как машина вылетает на встречную полосу движения и цепляет другое транспортное средство. После удара такси выбрасывает на тротуар, где, предположительно, находилась женщина с двумя детьми. На место происшествия тут же бросаются многочисленные очевидцы — водители и пешеходы. Камера зафиксировала момент, как люди за руку отводят в сторону двоих детей и берут их на руки.
Известно, что в результате аварии женщина погибла на месте. О состоянии ее детей пока ничего не известно. Другие подробности ДТП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель такси в центре Петербурга сбил насмерть мать с двумя детьми.
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