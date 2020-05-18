Водитель такси в центре Петербурга сбил насмерть мать с двумя детьми
Автомобиль вылетел на тротуар, где находилась семья.
Фото: ВКонтакте @spb_today
Водитель на автомобиле «Яндекс. Такси» вылетел на тротуар, где, предварительно, сбил мать с двумя детьми. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Информации о состоянии малышей пока не поступало. Обстоятельства аварии на Суворовском проспекте в центре Санкт-Петербурга устанавливаются.
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