Водитель такси в центре Петербурга сбил насмерть мать с двумя детьми

Водитель на автомобиле «Яндекс. Такси» вылетел на тротуар, где, предварительно, сбил мать с двумя детьми. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Информации о состоянии малышей пока не поступало. Обстоятельства аварии на Суворовском проспекте в центре Санкт-Петербурга устанавливаются.