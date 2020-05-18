Надежда Бабкина продолжила работу после госпитализации

Историк моды Александр Васильев сообщил, что Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации. Он выложил видео в своем профиле в Instagram, где порадовал подписчиков этой новостью.

Васильев рассказал, что новый выпуск программы «Модный приговор» выйдет на телеэкраны уже 19 мая. Передачу будет вести неизменный состав.

«Начались съемки новой программы „Модный приговор“! Все здоровы! Все счастливы! Надежда Бабкина с нами. Юлия Барановская и Эвелина Хромченко тоже. И мы будем рады удивлять вас новыми прекрасными программами», — рассказал историк моды на видео.

Instagram @alexandre_vassiliev

Александр Васильев попал в больницу в Коммунарке с пневмонией в начале апреля. С таким же диагнозом была госпитализирована и Надежда Бабкина. Она больше недели находилась на искусственной вентиляции легких и в медикаментозно коме. 1 мая артистка была выписана из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Бабкина впервые рассказала, как выкарабкалась после обширной пневмонии.