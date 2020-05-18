Медикам начали выплачивать надбавки за работу с инфицированными COVID-19
Обещанные деньги получили медработники в Чите, Иркутске, Новосибирске и Владивостоке.
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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев
В регионах, где были проблемы с перечислением средств, начались первые выплаты. Деньги получили медики в Чите, Иркутске, Новосибирске и Владивостоке.
«Сейчас мы получили как региональную, так и федеральную. В целом зарплата изменилась в три раза. Конечно, это не может не радовать, это некая поддержка, некий стимул, чтобы перешагнуть эту черту красную и идти дальше в бой», — говорит медсестра клинической больницы № 4 г. Владивостока Лилия Валенко.
За ситуацией теперь будет следить Следственный комитет. И в каждом отельном случае силовики будут бороться за права врачей.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, проверки по защите прав врачей, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, проводятся по всей России. Сотрудники Следственного комитета и Генеральной прокуратуры оперативно реагируют на обращения медиков, которые не получают положенные стимулирующие выплаты.
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