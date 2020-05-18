В России проводятся проверки по защите прав медиков на получение выплат
Следственный комитет и Генпрокуратура оперативно реагируют на обращения врачей, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Проверки по защите прав врачей, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, проводятся по всей России. Сотрудники Следственного комитета и Генеральной прокуратуры оперативно реагируют на обращения медиков, которые не получают положенные стимулирующие выплаты.
«В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны. Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений, в частности, приняты в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, в Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов», — цитирует ТАСС официального представителя генпрокуратуры Андрея Иванова.
Отмечается, что по требованию прокуроров работникам некоторых больниц проведен перерасчет дотаций.
В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что ведомство будет незамедлительно реагировать и принимать решения по заявлениям врачей и медперсонала, права которых оказались нарушены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав дал разъяснения по доплатам медикам, работающим с коронавирусом.
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