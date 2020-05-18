В режиме онлайн за музыкантами наблюдают миллионы зрителей и подпевают любимым композициям.

Фото, видео: Instagram @hlebmusic

Известная российская музыкальная группа «Хлеб» выступает на четвертом дне VK Fest. Специально для поклонников и всех зрителей концерта Александр Шулико, Денис Кукояка, Кирилл Трифонов исполняют всеми любимые композиции. Бесплатная трансляция концерта доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Музыкальный коллектив образовался в 2013 году, и у же через несколько лет обрел небывалую популярность. Самые известные синглы группы — «Вино», «Шашлындос», «Плачу на техно», «Бамбалейла» и другие.

Помимо группы «Хлеб», 18 мая для зрителей выступят Тима Белорусских, Zievert, Студия ТНТ, Джаро и Ханза, JONY, Лауд и другие.

ВКонтакте

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами. Также к трансляциям подключаются известные блогеры и стенд-ап комики.

Как отмечают организаторы, артисты и другие гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси, Минска, Киева, Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций VK Fest.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в первый день трансляцию VK Fest 2020 посмотрели 13 миллионов уникальных зрителей из 188 стран. Всего эфир собрал более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «нравится».

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