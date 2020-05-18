Тима Белорусских покорил зрителей фееричным выступлением на VK Fest

Популярный белорусский певец Тимофей Морозов, более известный под псевдонимом Тима Белоруских, произвел настоящий фурор, выступив на фестивале VK Fest. Артист выбрал для исполнения самые знаменитые хиты, которые уже давно покорили сердца поклонников. Бесплатная трансляция концерта доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Тима Белорусских получил известность в 2018 году после выхода песни «Мокрые кроссы». За нее на Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла «Незабудка», тоже ставшая хитом.

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Помимо Тимы Белорусских, 18 мая для зрителей также выступят группа «Хлеб», Zievert, Студия ТНТ, Джаро и Ханза, JONY, Лауд и другие.

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами. Также к трансляциям подключаются известные блогеры и стенд-ап комики.

Как отмечают организаторы, артисты и другие гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси, Минска, Киева, Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций VK Fest.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в первый день трансляцию VK Fest 2020 посмотрели 13 миллионов уникальных зрителей из 188 стран. Всего эфир собрал более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «нравится».