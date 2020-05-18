Здоровье Инны Макаровой стало ухудшаться после смерти второго супруга

Дочь российской актрисы Инны Макаровой от первого брака Наталья Бондарчук рассказала, что ее мама очень переживала после смерти второго мужа — хирурга Михаила Перельмана. Мужчина умер в 2013 году. Целых семь лет актриса скорбила по любимому супругу. Однако близкие Инны Макаровой не афишировали ухудшающееся здоровье актрисы. Об этом сообщает Starhit.ru.

Друзья Инны и Михаила отмечали, что актриса изменила жизнь своего супруга к лучшему. Да и сама Макарова была с ним счастлива.

«Когда Миша уходил из жизни, кто-то из его коллег обратился к маме: «Инна Владимировна, вы украсили собой его жизнь!» — рассказала дочь актрисы.

Наталья Бондарчук добавила, что перед операцией, которая предстояла Михаилу Перельману, он позвонил ей и своей любимой супруге, чтобы попрощаться. Однако Инна Макарова не поняла, что ее муж предчувствует свою смерть.

«Мама этой потери не пережила. Он ведь был главным пульмонологом страны. Через его руки проходили обреченные люди, а он спасал их каким-то образом. Когда с ним произошло то же самое, он позвонил маме и мне и стал с нами прощаться. Мама этого не поняла, в отличие от меня. Он ложился на операцию, а второго такого Миши, который бы спас его, не было…», — поделилась Бондарчук.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Михаил Перельман умер в возрасте 88 лет в 2013 году. Актрисы Ирины Макаровой не стало 25 марта 2020 года.

Дочь актрисы призналась, что перед смертью ее мама стала видеть всех родственников, уже ушедших на тот свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инна Макарова оставила дочери приличное наследство.