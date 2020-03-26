Наследство Инны Макаровой достанется ее единственной дочери от режиссера и актера Сергея Бондарчука Наталье. В этом году актрисе исполнится 70 лет. Других живых наследников первой очереди у звезды советского экрана нет. Ее второй и последний муж — известный в научной среде хирург и академик Михаил Перельман скончался в 2013 году.

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, в первые годы совместной жизни Макарова и Бондарчук жили в однокомнатной квартире на улице Песчаной в столице. Когда у пары родилась дочь Наташа, молодая мать обратилась Моссовет с просьбой предоставить жилплощадь большего размера. В 1949 году за роль Любови Шевцовой в картине «Молодая гвардия» актриса получила Сталинскую премию, а следом и ордер на новую квартиру в центре столице — на Украинском бульваре рядом с площадью Европы. После смерти Макаровой обладательницей этой квартиры должна стать Наталья Бондарчук.

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни 25 марта от опухоли головного мозга. Российскому и советскому зрителю она известна, прежде всего, по фильмам «Молодая гвардия», «Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова».

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Боярский высказался о смерти Инны Макаровой.