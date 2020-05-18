Момент нападения медведя на прохожего в Ярославле попал на видео
От неминуемой смерти мужчину спасли водители такси.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Braun; Вконтакте @yarchat
Момент нападения медведя на прохожего в ночном Ярославле попал на камеры наблюдения. Видео опубликовали горожане в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина спокойно идет по улице и разговаривает по телефону. Неожиданно ему навстречу выбегает небольшой медведь. Сначала зверь пробегает мимо, но потом разворачивается и бросается на прохожего, который пытается отбиться от хищника голыми руками. От тяжелых травм, а возможно, и от смерти, пострадавшего спасли оказавшиеся поблизости водители. Они включили фары автомобилей и начали сигналить. В результате медведь, испугавшись шума и яркого света убежал.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент здравоохранения, таксисты отвезли пострадавшего в больницу. К счастью, раны у него оказались легкими, врачи зашили их и отправили мужчину на амбулаторное лечение. Позже сам он обратился в соцсетям к своим спасителям с просьбой откликнуться, чтобы он мог их отблагодарить.
В департаменте охраны окружающей среды и природопользования агентству сообщили, что на место происшествия выезжали охотинспекторы, по следам животного они установили, что медведь вернулся в лес.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тынде медведь пришел на кладбище, раскопал свежую могилу и откусил покойнику голову.
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