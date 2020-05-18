Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями?

Инсайдеры сообщили, что в семье американских актеров Руни Мары и Хоакина Феникса ожидается пополнение. Как сообщает портал Page Six, в окружении пары рассказали, что звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» находится на шестом месяце беременности.

Поклонники обратили внимание, что в последнее время она стала выходить на улицу в мешковатой одежде, вероятно, желая скрыть свой округлившийся живот.

Сейчас вместе с Фениксом Руни Мара живет в доме в Лос-Анджелесе. Никаких официальных заявлений насчет скорого пополнения пара не делала, поэтому пока фанатам остается только гадать.

Летом 2019 года стало известно, что Руни Мара и Хоакин Феникс обручились после трех лет отношений. Еще за два года до этого звезды официально заявили, что начали вместе жить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни.