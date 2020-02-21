Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни

Оскороносный актер Хоакин Феникс доказал, что способен защищать животных не только словом, но и делом. Всего через 48 часов после получения престижной статуэтки он спас корову и теленка на скотобойне. Фильм об этом опубликовала в сети организация Farm Sanctuary, которая занимается вопросами защиты сельскохозяйственных животных.

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Посетив скотобойню, артист поговорил с ее директором и смог договориться об освобождении животных — коровы Либерти и ее теленка Индиго. Кстати, имена для своих новых друзей Хоакин выбрал сам. Теперь они отправятся на ферму, где их жизни ничто не будет угрожать. По словам актера, он сам не ожидал, что сможет найти общий язык с людьми, которые убивают животных.

«Я никогда не думал, что найду друзей на бойне, но, встретив Энтони и открыв ему свое сердце, я понял, что у нас больше общего, нежели различий. Если бы не его доброта, Либерти и ее теленок Индиго погибли бы ужасной смертью», — признался актер.

Хоакин Феникс давно известен как защитник животных и убежденный вегетарианец. Даже часть своей речи на вручении «Оскара» он посвятил проблеме убийства животных, чем немало удивил коллег по цеху.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хоакин Феникс, получивший статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер», признался, что не смотрел фильм «Темный рыцарь», где роль Джокера сыграл ныне покойный Хит Леджер.