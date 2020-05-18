Инсульт и инфаркт: Чем еще грозит переизбыток сахара в крови?

Член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, чем грозит переизбыток сахара в организме. По словам специалиста, это ведет к загущению крови, что приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток, которые в результате закисляются отходами жизнедеятельности и отмирают.

«Нарушение питания клеток также приводит к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией. Эти заболевания проявляются чувствами покалывания, пощипывания или жжения в руках и ногах», — цитирует эксперта «Ридус».

Кроме того, как отметил врач, переизбыток сахара в крови может стать причиной могут атеросклероза, инсульта и инфаркта.

В связи с этим диетолог Светлана Титова рекомендовала тщательно следить за своим питанием и выбирать продукты со сбалансированным содержанием сахара. Медик напомнила, что во всех покупных изделиях, в особенности — йогуртах, выпечке, напитках, полуфабрикатах содержится много сахара, поэтому предпочтение лучше отдавать домашней еде.

«При этом нужно понимать, что проблема даже не в самом белом (свекольном) сахаре, а в том, какого качества он представлен в низком ценовом сегменте. Такой не совсем качественный продукт повышает уровень глюкозы в крови намного быстрее, чем натуральные подсластители», — пояснила врач.

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