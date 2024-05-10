🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 10 мая, не так просто выполнить все задачи. Есть риск потерять самообладание и оказаться в плену собственных иллюзий. Поэтому в ожидании благоприятных дней лучше просто отдохнуть.

♈ Овны

Сегодня не стоит ничего загадывать. Этот день больше подходит для подготовительных работ. Но то, что удастся сделать сейчас, значительно порадует — и денежек прибудет, и появится чувство выполненного долга. Больше времени проводите в компании любимого человека.

Космический совет: избегайте конфликтов, уделите время близким.

♉ Тельцы

Тельцы, пора брать инициативу в свои руки и добиваться того, чего хотите. Поменьше находитесь в одиночестве и больше времени проводите на свежем воздухе. Не отказывайте тем, кто нуждается в вашей помощи — любое доброе дело «отзовется» в будущем.

Космический совет: сделайте доброе дело, проявите сострадание и милосердие.

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♊ Близнецы

Для Близнецов сегодня удачный период для деловых соглашений, подписания документов, сбора информации. Но не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации — вы можете оказаться не в том «лагере».

Космический совет: займитесь тем, что доставляет радость, сходите в театр.

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♋ Раки

Наступило время перемен к лучшему, они могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Произойдут интересные знакомства. Возможно, вам захочется немного посорить деньгами, но это серьезно не ударит по вашему бюджету.

Космический совет: доставьте радость себе и близким, проявите щедрость.

♌ Львы

На работе появится широкое поле для деятельности. Все возможности для того, чтобы найти нужную информацию, наладить полезные контакты, провести важные переговоры. Удачно могут складываться новые романтические знакомства. Неплохо заняться укреплением здоровья.

Космический совет: проявите инициативу на работе, наладьте полезные контакты.

♍ Девы

Заключение новых деловых контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит вам наибольшее удовольствие. Это удачное время для спокойного общения, прощения и примирения. Нужно избегать язвительных высказываний в адрес окружающих.

Космический совет: проведите вечер за приятной беседой, избегайте конфликтов.

♎ Весы

Вы почувствуете такой прилив сил, что сможете справиться с любыми задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых любите.

Космический совет: не ссорьтесь с близкими, попробуйте сделать им приятное.

♏ Скорпионы

Можно продолжать работу над начатыми проектами, доводить дела до ума. Нужно работать не в одиночку, а в контакте с партнерами. Тогда будет гораздо проще реализовать свои намерения. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми долгое время не удавалось найти общий язык.

Космический совет: установите новые контакты, они помогут вам в выполнении задачи.

♐ Стрельцы

Благоприятный день для вас, Стрельцы. Правда, вы можете либо быстро утомиться, либо испытать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя физическими нагрузками. Не отказывайтесь от развлечений.

Космический совет: не забывайте об отдыхе, откладывайте ненадолго дела.

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♑ Козероги

Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто не лежит к какому-либо делу душа, то отложите это занятие. Постарайтесь не терять спокойствия и эмоционального равновесия. Сейчас идет не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.

Космический совет: не пытайтесь выполнить работу сверх нормы, отложите ее.

♒ Водолеи

На профессиональном поприще у вас есть все шансы продвинуться вперед. Не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших идей, действуйте по собственному усмотрению. Если какие-то вопросы вызывают у вас сомнения или раздражение, не пытайтесь их решить любыми средствами.

Космический совет: двигайтесь вперед, решайте вопросы на свое усмотрение.

♊ Рыбы

У Рыб в это время все будет удаваться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака может ожидать новое знакомство.

Космический совет: погрузитесь в любовь, вам необходима романтическая атмосфера.

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