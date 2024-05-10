Тарасов решил перевезти семью из построенного для Бузовой дома

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Куда теперь он отправится с супругой и четырьмя детьми?

Тарасов решил перевезти семью из построенного для Бузовой дома

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Тема:
Ольга Бузова

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко и четырьмя детьми в ближайшее время съедут из роскошного особняка, который спортсмен обустраивал для экс-супруги Ольги Бузовой. Переменами в жизни он поделилась в социальной сети.

Особняк в Соловьиной роще, который раньше Тарасов и Бузова делили на двоих, был выставлен на продажу в прошлом году за внушительную сумму. Последние шесть лет в загородном доме футболист жил с Костенко и детьми.

В двухэтажном здании площадью в тысячу квадратных метров было пять спален, бильярдная, сауна, фитнес-зал, прачечная, библиотека и огромные гардеробные. Имелся даже отдельный гостевой дом для персонала.

В момент продажи Тарасов признавался, что им для семьи такой большой дом не нужен, поэтому они намерены переехать куда-то поменьше. Где именно семейная пара теперь будет жить, пока неизвестно.

Не исключено, что семья переедет в московскую квартиру, которую купила Костенко. О ней она мечтала десять лет.

«Десять лет назад я переехала в Москву и поняла, что обязательно куплю себе квартиру. Для меня принципиально было важно — сделать это самой. Три года я ждала этот день, представляла — и вот. Получите, распишитесь, как говорится», — хвасталась модель.

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