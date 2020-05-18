Ворвались через окно: СОБР штурмом взял квартиру со стрелком в Москве
Жильцы дома признались, что не первый раз слышат стрельбу.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Мужчину, подозреваемого в стрельбе на юго-востоке Москвы, задержали сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Сначала они пытались перевести переговоры с нарушителем, однако он не шел на контакт. После этого, спустившись с крыши, сотрудники спецслужб ворвались в квартиру и произвели задержание. По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь с четвертого этажа. Свидетели происшествия сообщают, что такое происходит не первый раз.
Как стало известно 5-tv.ru, около 17.30 по московскому времени из окна одной из квартир жилого дома на улице Малышева стали раздаваться выстрелы. Причем, как уточнили очевидцы происшествия, мужчина стрелял очередью. Это продолжалось около получаса.
Информация о пострадавших не сообщается, однако известно, что к месту ЧП выехала скорая помощь. Обстоятельства случившегося установят правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленник, предположительно, стрелял из охолощенного оружия очередями.
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