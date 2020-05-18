Власти Москвы аннулировали штраф инвалиду за якобы нарушение самоизоляции

Столичные власти аннулировали штраф, выписанный за нарушение самоизоляции прикованной к постели профессору Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирине Карабулатовой. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова ФАН.

Чиновник добавил, что другие жалобы не останутся без внимания, и при наличии объективных обстоятельств взыскания могут быть пересмотрены.

Ранее сегодня сообщалось, что преподаватель РУДН Карабулатова выяснила, что штраф в четыре тысячи рублей ей выписан, в частности, за отсутствие приложения столичной мэрии «Социальный мониторинг». Этот специализированный софт должны установить на свои устройства те, кто получил предписание о домашней самоизоляции. Женщина пояснила, что на ее мобильный телефон приложение установить нельзя по техническим причинам.

Ирина Карабулатова, имеющая первую группу инвалидности, год назад перенесла тяжелую операцию и после этого не выходит из дома.