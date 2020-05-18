Прикованную к постели профессора Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирину Карабулатову оштрафовали в Москве за нарушение самоизоляции. Женщина, имеющая первую группу инвалидности, год назад перенесла тяжелую операцию и после вмешательства не выходит из дома.

Ирина Карабулатова рассказала, что в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг обнаружила, что ей начислен штраф.

«У меня сломалась конструкция 20-винтовая, которая стояла в позвоночнике, и ее вытащили, организм ослаблен. В конце прошлого года мне дали первую группу инвалидности. Когда оперировали позвоночник в последний раз, случайно проткнули легкое, и функция легких ослаблена, любой сквозняк это сразу обостряет. Пандемия не обошла меня стороной, обострился тонзиллит. Врач поставил ОРВИ, я подписала это постановление. Поскольку у меня 90% двигательных функций нарушено, то самоизоляцию я соблюдаю уже год, дай бог мне встать», — отмечает Ирина Карабулатова.

Профессор выяснила, что штраф в четыре тысячи рублей ей выписан, в частности, за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». Этот специализированный софт должны установить на свои устройства те, кто получил предписание о домашней самоизоляции.

Ирина Карабулатова пояснила, что на ее мобильный телефон приложение установить нельзя по техническим причинам.

«По этому закону „Социальный мониторинг“, если не устанавливается, должны предоставлять. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я его установить, зато сразу прислали штраф в четыре тысячи», — рассказала москвичка.

Прокуратура Москвы инициировала проведение проверки по данному факту. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку законности постановления и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Москвы занялась утечкой данных о нарушителях самоизоляции.

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